SÕJAPÄEVIK (352. päev) | Putin plaanib võidukõnet, kuid suurrünnak Ukrainas on juba takerdunud

Putin peab 21. veebruaril Vene parlamendis kõne. Kremlimeelne väljaanne Izvestija kirjutab, et kuupäev on sümboolselt valitud: siis tunnustas Venemaa okupeeritud Luhanski ja Donetski rahvavabariigi iseseisvust. „Senaatorid ja rahvaesindajad ootavad presidendilt juhiseid – kuidas ja milliseid seadusi uuel aastal vastu võtta,“ kirjutab ajaleht. Eeldatavad jutupunktid on „sõjaline erioperatsioon“ ehk siis sõda Ukrainas, sanktsioonid, okupeeritud aladega tegelemine.