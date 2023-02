ATH Liit: ATH-ravimite kättesaadavuse piiramine oleks katastroof

ABI SAADA ON NIIGI RASKE: ATH Liit taunib mõtet, et ravimite kuritarvitamise ennetamiseks nende kättesaadavust veelgi vähendada. Fotol ATH Liidu juhatuse liige Triin Kliss.

See on tõepoolest probleem, et ATH inimesi survestatakse „ravimeid jagama“. Kuritarvitamine ja edasimüük toimub paljude retseptiravimitega. Lisaks ATH raviks kasutatavale metüülfenidaadile vahendatakse illegaalselt ka erinevaid valuvaigisteid, rahusteid ja muid kangemaid ravimeid.