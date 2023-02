INTERVJUU | Heiti Hääl: me pole veel tunda saanud, kui valusaks läheb

See ei ole katastroofiline langus, aga eelmise aasta jaanuariga võrreldes on kogu turu maht mõned protsendid pisem. Tarbimisharjumused on muutunud ja see trend on alles alguses. Majanduslangus oli meil mullu ainult neljandas kvartalis, intressid tõusid aasta teises pooles. Me pole veel tunda saanud, kui valusaks läheb.

Kui pikaks piinaks tuleb valmis olla?

Ei tea, aga pole kahtlust, et kaunis valusaks läheb. Ainuüksi sellepärast, et keskmisel perel on kodulaen ja kui selle igakuine tagasimakse läheb umbes 50% kallimaks, siis kusagilt tuleb ju see raha kokku hoida.

Meil on ettevõtete grupis sõiduautode järelhaagiseid tootev Tiki Treiler, mille kaudu näeme, kuidas kogu Skandinaavias on järelhaagiste müük kokku kukkunud. Inimese esimene prioriteet on eluase, järgneb toit ja siis tulevad kõik ülejäänud asjad. Negatiivne mõju algab tagantpoolt ja jõuab järjest ettepoole.

Alexela tegeleb energeetikas peaaegu kõigega – kütuse, gaasi ja elektri müügiga, põlevkiviõli ja biometaani tootmisega. Milleks peame energiatarbijatena valmis olema?