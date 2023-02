SÕJAPÄEVIK (355. päev) | Venelaste krahh Vuhledaris. Ukrainlased ütlevad, et hävitasid korraga terve brigaadi

Vene kaitseminister Sergei Šoigu teatas eelmine teisipäev edukast rünnakust Donetski oblastis Vuhledari all.

Reaalsus on teine. Ukrainlased lõid Vene merejalaväelased Vuhledaris laiaks. Väljaanne Politico kirjutab täna, et venelased kaotasid tõenäoliselt kogu eliitväeosa: 155. merejalaväebrigaadi. Kõik 5000 sõdurit on kas surnud, haavatud või vangis. Sajad sõjamasinad kaotatud.