Juba 2031. aastaks tuumaelektrijaama lubava Fermi Energia tegevjuht Kalev Kallemets usub, et need mured on lahendatavad. „Asukohana on meie fookuses Virumaa, kus on väga head elektrivõrgud, piirkonnas olemas soojuselektrijaamade oskusteave ja jahutusvee võimalused,“ selgitas ta Ekspressile.