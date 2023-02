Tallinnas raiuti eelmisel aastal maha ligi 15 000 puud

JÄTKE PUUD RAHULE: Möödunud aasta märtsis raiuti Pronksi tänaval maha peaaegu kõik puud, et teha ruumi tänavaremondile. Need olid mitmekümne aasta vanused pärnad. Praeguseks on puude endisesse asukohta tänavaremondi ajaks loodud ajutine sõidurada.

Sellel aastal Euroopa rohepealinna tiitliga pärjatud Tallinnas raiuti eelmisel aastal maha 14 419 vana puud. Puude raiumise põhjustena tõi linn välja, et enamik neist puudest olid halvas seisundis ja ohtlikud. Osa raiuti ka selleks, et luua kõrval kasvavatele puudele paremad kasvutingimused. Ligi 500 puud raiuti põhjusel, et need kahjustasid ehitisi või tehnovõrke.