Psühholoogiakraadi Imunneel ei ole, kuid see ei takista teda internetis vägagi isiklikku nõu andmast. „Paljud on mind kuulda võtnud ja öelnud oma töökohale, mehele ja koerale: „Kasi minema!“ ja alustanud elu puhtalt lehelt,“ räägib Imunnee. Vahel saab ta privaatsõnumeid nüüdseks töötutelt ja kodututelt inimestelt, kes vajavad päris abi, kuna kuulasid ta ettepanekuid. Kuid ta nendib, et ega ta ka kõiki aidata jõua.