AVALIK DEBATT: erakonnad lubavad noorte vaimse tervise mülkast välja tõmmata. Kuidas?

President Alar Karis tänab aruande eessõnas inimesi, kes kõnelevad julgelt oma vaimse tervisega seotud lugusid. „See on eriti oluline, raputamaks vaimse tervise küljest seda pikalt saatnud stigmad. Eelkõige arvamuse, et seda laadi mured ei ole „päris“ haigus või on nõrkuse tunnusmärk. Vastupidi, me kõik oleme haavatavad.“