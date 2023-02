Nüüd on Foruse takso avanud võimaluse tellida sõit ka taksojuhi näo järgi. See tähendab, et võid valida kas või Vana-Kreeka iluideaalile vastavalt. Mis saab aga siis, kui valid ilusa taksojuhi välja, aga kohale ilmub täiesti sobimatu näoga juht?