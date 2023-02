MITMEKÜLGNE: HIMARSi süsteem töötab erinevate rakettidega, näiteks GLSDB ja ATACMS. Seda viimast on Ukraina ammu palunud, aga pole saanud. Küll on neile lubatud GLSDB rakette.

Suured kõned on peetud ja sõda läheb edasi. Täna toimus Moskvas veel Vladimir Putini kihutusüritus, mille tarvis olid Lužniki staadioni katusel snaiprid ning staadioni lähedusse veeretati kohale ka õhutõrjesüsteemid. Milleks? Sest kui juttu tuleb Isamaa kaitsmisest, siis võiks ju loogiliselt olla ka näha, et see Isamaa on ohus.