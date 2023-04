Tähtsam veel kui nafta. Sõda, mida USA ei tohi Hiinal võita lasta: kiibisõda

Nüüd on USA valitsev positsioon löögi alla sattunud. Viimastel aastakümnetel on Peking panustanud miljardeid eurosid ja tohutult ajupotentsiaali, et Hiinas välisjõududest sõltumatut kiibitööstust püsti panna. USA ülekaalu murdmine on aga osutunud väga raskeks.