Globaalse haardega lennundusettevõtte Magnetic MRO juht Risto Mäeots on tõsimeeli kindel, et lennundus võiks Eestile palju raha sisse tuua, kuid firma laieneb täna pigem mujal. Eestis tegutseda on kulukas ning siin puudub ettevõtluse arenguks vajalik pikk visioon.