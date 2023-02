Uus startup! Poliit-tinder lubab järgmistel valimistel revolutsiooni

false

Ilmselgelt mõjub valimiskampaania poliitikute tervisele ja rahakottidele laastavalt. Pidev flaierite, šokolaadide ja kondoomide jagamine rusub ka valijaid, kes peavad koju tassima hordide viisi pastakaid, mida tänapäeval praktiliselt ei kasutatagi, helkureid, mis võtavad kapis ruumi, ja mett, mis pole isegi vegan. See on kõigile osapooltele ebameeldiv ja hakkajad Paide noored pakuvad lahendust, mis tõstab poliitikaindu nii poliitikutel kui ka valijatel.

Timo ja Arle, tublid avaliku halduse esmakursuslased Tallinna Ülikoolis, kes ei jaksanud enam ülikoolist trammi peale joostes poliitikute hordidest läbi murda, soovivad kõik need mured lahendada. „Vähe sellest, nüüd nad ronivad juba trammi sisse ka. Keegi peaks ilmselgelt sekkuma ja me teeme seda,“ ütles Timo enesekindlalt.

Uus äpp nimega „Vali mind!“ saabub varsti Apple store’i ja Google Playsse ja sellega lubatakse revolutsioneerida poliitilist kampaaniat. „Poliitikutel on kampaania tegemisest kõrini. Vaadake neid vaeseid inimesi õues külmetamas ja suvalisi möödujaid oma flaieritega ahistamas, kes neid ka ei taha. Sama masendav on vaadata pickup artist’’e klubides oma solvang-komplimentidega naiste tähelepanu püüdmas. Lahendus on lihtne, viime kokku poliitikud ja inimesed, ilma, et keegi peaks suhtlema, kui ei soovi. See on väga eestilik lähenemine,“ selgitas Timo.