VIDEO | Erakondade debatt „Kuidas päästa eest(i)laste vaimne tervis“ sundis poliitikud silmitsi suitsiidi tõttu lapse kaotanud emaga

Poliitikutel on justkui vastused ja lahendused olemas, aga praktikas need miskipärast ei toimi.

„Kui ministeerium korrakski võtaks teemaks seni loodud programmide tegelikku toimimist hinnata, oleks üllatusi palju... Kaasava hariduse, VEPA (käitumisoskuste mäng, mida õpetaja saab kasutada tunnis õpitegevust katkestamata - toim) ja Kiusamisvaba kooli programmi tegelik toimimine koolis on hoopis midagi muud kui paberil. Alates sellest, et kuidas saab toetavate programmidega liitumine olla koolidele vabatahtlik?“

VATEKi (vaimse tervise valdkonna organisatsioonide võrgustik) tegevjuht Ott Oja ütles pärast debatti, et meil on küll mitmeid lahendusi vaimse tervise valdkonnas olemas, kuid need ei ole jõudnud laia rakendamisse. „Nii poliitikud kui ühiskond peavad endale otsa vaatama. Aastakümneid ei ole vaimse tervise muresid oluliseks peetud ja viimase paari aastaga kasvanud tähelepanu ei tee varasemat valdkonda alainvesteerimist olematuks. Lahenduste laiendamine ja kättesaadavaks tegemine võtab aega,“ selgitas ta.

Eesti inimarengu aruande – mis keskendus vaimsele tervisele – eessõnas tänas president Alar Karis eraldi inimesi, kes on julgemalt kõnelenud oma lugusid. „See viimane on eriti oluline, raputamaks vaimse tervise küljest seda pikalt saatnud stigmad. Eelkõige arvamuse, et seda laadi mured ei ole „päris“ haigus või on nõrkuse tunnusmärk. Vastupidi, me kõik oleme haavatavad ning vajame teadmist, millal ja kuidas otsida ning pakkuda abi.“