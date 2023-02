SÕJAPÄEVIK (369. päev) | Vene sõdureid langeb mobilisatsiooni järel topeltkiirusel. Valgevene diversantide osav kätetöö

LENNUVÕIMETU TERASLIND: Vene luurelennuk A-50 (ülemine foto) on pärast partisanide rünnakut lennuvõimetu, väidab Valgevene opositsioon. Alumisel fotol on lennuväli, kuhu kahel diversandil ligi hiilida õnnestus. See asub 12 km kaugusel Minskist.

FOTO: Kollaaž, Scanpix