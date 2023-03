Keskkonnaamet teisaldas kurikuulsa raamatupidaja krundilt peegelmaja

Idülliline kodumajutus Riverbed Inn kuulub raamatupidaja Karin Neemsalu firmale Elamusmajutus Eesti OÜ. Neemsalu on varem olnud meedia tähelepanu all, kui omastas kliendilt Baltic Ports Organization enam kui 125 000 eurot. Peegelmaja ise kuulub tema elukaaslasele Keio Kotšetov ile.

Keskkonnaamet tahab maja ehituskeeluvööndist ära viia. Lähim sobilik koht on mõnikümmend meetrit eemal, kõrgemal õuemaal. Ameti sõnul korraldab omanik juba peegelmaja äraviimist Kanakülast. Kuhu täpselt, on tema enda otsustada.

„Omanikele oleme algusest peale selgitanud, et hooned on rajatud lamminiidule, kus looduskaitsepiirangute leevendamine pole põhjendatud,“ selgitas Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Olav Avarsalu . „Suurvee ajal üleujutatavale lammialale ehitamine toob kaasa veekahjude ohu hoonetele ning reostusohu veekogule. Lisaks killustab ehitis sidusa loodusliku elupaiga. Puhverala puudumine muudab reostuse ohu väga suureks.“

„See on väga haruldane juhus, niisuguseid polegi ette tulnud,“ ütleb Liivi Reinhold. „Enamasti asi laheneb, kui järelevalve tähelepanu pöörab. Kui see ei aita, siis ettekirjutus. Antud juhul on neid mitu, lisaks asendustäitmine, nii et jah, see on väga haruldane juhtum.“