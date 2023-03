Kaja Kallas Kranaadile: nelja aasta jooksul saavad kõik tordiviilu

false

Kellele sa tegelikult esimesena helistasid või sõnumi saatsid?

Kellega siis tegelikult valitsus tuleb?

Valimisaktiivsus oli seekord eriti suur. Mis te arvate, miks see nii oli?

Erakondade valimiskampaaniad läksid üpriski teravaks. Hirmutati n-ö hirmsa teise poole võiduga... Kuidas te rahvast pärast valimisi uuesti ühendate?

On üks asi, mis ühendab kõiki Eesti inimesi, olgu nad konservatiivid või liberaalid, linnast või maalt. Kõigile meeldib tort. Sellepärast teeme me kõigis maakonnakeskustes suure Eesti-kujulise võileivatordi, mängime isamaalisi laule ja sekka mõned värskemad Eurovisiooni lood, et kõigile meeldiks, ja sööme koos torti. Ise plaanin ka kõik maakonnad niimoodi läbi sõita, aga torti igal pool süüa ei jaksa. See on üks ühendav üritus. Välja arvatud veganitele, nemad... võtku ise küpsis kaasa. Loodame, et Kristjan Järvan teeb ürituse tarbeks ka suured helendavad sildid. Niimoodi inimesed teavad, mis üritusega tegemist on, ja keegi ei arva, et see on mingi kahtlane tööstus. Ja ilmselt tuleb neid tordiüritusi veel, nelja aasta jooksul saavad kõik tordiviilu.