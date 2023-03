SÕJAPÄEVIK (374. päev) | Vähe tanke? Aga teeks siis sõjas riiki tehase

Sõjas on saabumas jälle kommunikatsiooni mõttes keeruline periood. Bahmuti linna ümber toimuva kohta on signaalid üsna segased, välja arvatud üks tõsiasi - venelased on seal edenemas. Aga kui palju, kui edukalt ja mis saab edasi, selle kohta on sõnumid vastukäivad. Kuid sõnumeid saadetakse teisigi - milleks muuks pidada Saksa relvafirma avaldust, et Ukrainasse plaanitakse tankitehast.