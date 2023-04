Tanel Padar: mul on kõik olemas, mida ma päriselt vajan. Raha saab alati juurde teenida

Iseenesest on kinnisvara praegu õrn investeering, arendajatel on keerulised ajad. Kardad sa nende investeeringute pärast?

Ei karda. Kogu selle lühikese investoriteekonna jooksul on mul olnud põhimõte, et kui ma millessegi usun ja aktsia hind on all, siis see ongi soodne ostukoht. Ma olen nüüd läbi nende erinevate kriiside tegutsenud. COVIDi aastal, kui inimesed põgenesid turgudelt ja investorid müüsid täitsa sõgedate hindadega portfelle tühjaks suure teadmatuse eest, mis asi see COVID on ja kaua see kestab ja mis üldse saama hakkab. Mina ja mõned mu sõbrad veel arutasime ja mõtlesin, et mis saab olla kõige hullem stsenaarium. Kui surm, siis surm! Aga selliseid ostukohti käest lasta ei saa. Otsustasime iga nädal oma positsioone suurendada, et keskmist hinda alla osta. Ja ma arvan, et tegelikkuses on see strateegia meie portfelle päris hästi kandnud läbi kriisi. Ka praegune majanduslangus ei heiduta, vaid hoiab mind investorina ärksana, et võimalusi leida.