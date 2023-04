Napp pääsemine. Bo Kragh teab paari Eesti ministrit, kes olid langemas rahvusvaheliste finantspetturite lõksu

Järsk muutus toimus eelmisel aastal ja see on seotud sündmustega Ukrainas. Tõusid gaasi ja elektri hinnad. Rootsi keskpank tõstis intressimäärasid esimest korda viimase kümmekonna aasta jooksul. Ajalooliselt on meil olnud väga madalad intressimäärad ja inimesed olid sellega harjunud.