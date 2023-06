Retrobusside koguja Hugo Osula: me kõik ostame emotsionaalselt asju, mis meile meeldivad

Tegelikult mehed ei taha, et nende kollektsioonist saaks muuseumieksponaat, mida nuusutada ja katsuda ei tohi. Buss peab elama, häält tegema. Ainult nii saab temast kõige parema emotsiooni. „Miks ometi neid kuskile tuppa kinni panna? Seisad bussi kõrval, rehv on nabani. Vanabussi võlu on temaga sõitmine. Sa pead kuulma, mis häält ta teeb,“ seletab Piibur emotsionaalselt.