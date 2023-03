Saaga ei lõpe! Looduskaitseala äärelt puude raiumine tõi kaasa omakohtu

Läinud suvel kirjutas Ekspress, kuidas Võiste ja Tahkuranna küla elanikest on üle sõitmas soomusrong, mille juhiks ettevõtja Taavi Mõts ja soomuseks keskkonnaamet. Mõneks päevaks paistis, et kuus aastat kestnud teekond on jõudnud lõpp-peatusesse – keskkonnaamet andis Mõtsile loa liiva kaevandamiseks Johan Raisi nimelisel kaheksa hektari suurusel maatulundusmaal. Samal päeval anti luba ka tulevase karjääri alale jääva metsa mahavõtmiseks.