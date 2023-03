Urmas Jaagant: Keskerakonnal ja Isamaal pole vaja olla vihane. Eesti vajab hädasti mõistlikku ja jõulist opositsiooni

Mingit ühtset vastasleeri valitsusele Keskerakond, Isamaa ja EKRE praegu üles ehitada ei saa. Kaks esimest neist teavad väga hästi, et soliidse osa nende kehvast tulemusest valimistel tõi EKRE. Rahvuskonservatiividega nelja aasta eest tehtud valitsus on inimestel meeles ja selle uue tulekuga ähvardamine Reformierakonna poolt töötas. Valijad näitasid, et räuskamise, jõhkrutsemise, ebaviisakuse ja tooruse talumisel on siiski mingi piir.