SÕJAPÄEVIK (384. päev) | Vene sõjaväel hakkab manpower lõppema, rindele saadeti ešelonitäis naisvange

USAs resideeriv sõjauuringute instituut ISW jõuab järeldusele, et Kreml ei kavatse lähemas tulevikus välja kuulutada üldmobilisatsiooni. Kuidas nii? Sellepärast, et Vene Riigiduuma võttis 13. märtsil vastu seaduse, mis lubab ajateenistusse kutsuda kuni 30aastaseid mehi. Seni oli väeteenistusse kutsumise ülempiiriks 27 aastat ning alampiiriks 18 aastat (samamoodi nagu Eesti Vabariigis). Uue seaduse järgi on Vene kutsealuste alampiiriks nüüd 21 aastat. Trikk on selles, et ülempiir muutub pärast Riigiduuma-poolset seaduse vastuvõttu otsekohe, sellal kui alampiiri nihutatakse järk-järgult 2024. ja 2026. aasta vahel.