TUTTAV MASIN: Ukraina lennuvägi tunneb MiG-29 lennukit nagu oma viit sõrme. Neid oleks võimalik juurde saada mitmetelt Euroopa riikidelt. Kui ainult need otsused tuleks.

Täna algas juba kümnes Ramsteini formaadi kohtumine, kus Ukraina liitlased saavad kokku, et arutada Ukraina armee abistamist. Seekord toimub kohtumine veebi vahendusel. Eeldatavasti on fookuses õhutõrjesüsteemid ning laskemoon. Viimasel ajal on aina rohkem kuulda, kuidas ukrainlased tõdevad moonapuudust. Eelkõige vajavad nad suurtükimürske.