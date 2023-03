Näiteks kui arst tahab öelda, et patsient on paks, ütleb ta romantiliselt, et patsient on adipoosne. Isegi mitte ülekaaluline. Adipoosne.

Siililegi selge, et meditsiinis on võõrapäraseid termineid nii, et mustab – selleks me ju õpimegi kümme aastat, et teaksime, mis on alleel-spetsiifilised peptiidmotiivid, koagulaaspositiivsed stafülokokid või stressinkontinents. Ning oskaksime kiiresti mitu korda järjest korrata sõna gastroösofagoduodenoskoopia. Või oli see nüüd ösogastrofagoduodenoskoopia? Jah, see viimane.