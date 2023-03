SÕJAPÄEVIK (386. päev) | Bahmuti uus lootus: kas saatuslikuna näinud Wagneri rünnak ammendub?

Washingtonis tegutsev mõttekoda Institute for the Study of War (ISW) kirjutas oma viimases igapäevases sõjaülevaates, et Vene väed on Luhanski oblastit läbival rindelõigul viimasel nädalal vaid minimaalselt edasi jõudnud. Samal ajal on ukrainlased suutnud seal ilmselt ka veidi territooriumi tagasi võita.