Ajalooliselt on tegemist sündmusega, mis meenutab 13. sajandil juhtunut, kui Venemaa alistus mongolite ordule. Kui keegi küsib, et kuidas nii, sest kus on Hiina ja kus on mongolid?!, siis vaat mis – (kaugetelt maadelt pärinevate kuulujuttude põhjal) hiina lastele õpetatakse sellist ajalugu, kus keskaegne Venemaa on tähistatud kui Hiina vasallriik. Just nendesamade mongolite kaudu, sest nood küll vallutasid Hiina, kuid sellele järgnes nende kiire assimileerumine ning kultuuriline „hiinastumine“, mistõttu võib mongolite vallutusi retrospektiivselt tähistada samahästi kui Hiina omi.