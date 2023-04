Tallinn palub jalakäijatel kiivreid kanda. Kuigi liiklusseadus seda ei nõua, on see inimeste endi turvalisuse huvides

„Laiadel magistraalteedel on autojuhtidel keeruline peatuda ning tekib oht teiste autode voogu takistada, seega palume jalakäijatel olla eriti ettevaatlikud. On loogiline, et autojuhid teevad oma käike ka kõnniteedel, kuigi see pole seadusega lubatud, see on lihtsalt mugav ja kes siis täkitaks Tallinnas autode voogu,“ selgitas transpordi eest vastutav abilinnapea Tanel Kiik.