Värskes Magnaadis! Viljar Arakas: „Tahangi hommikust õhtuni rabada!“

Veel lubab ajakirjas Kaidi Ruusalepp , et raskustes idufirmade globaalne äri Funderbeam keerab õige pea miinuse plussiks.

Matthias Kalev käis külas Eesti droonikuningal Meridein OÜ juhil Nemo Vunkil , kes meenutas kuidas lennumänguasjadest said militaarmasinad. Muu hulgas rääkisid nad seigast, mil droon otsustas isepäiselt võtta suuna Tallinna lennuväljale ja hiljem tagasi tulles otsustas taaskord Eesti õhuruumi rikkuda.

Bussikunigas Hugo Osula ja koolidirektor Tõnu Piibur lubasid ajakirjanik Marta Tuule oma bussikogu vaatama. Huvi vanade busside ja liikluskultuuri säilitamise vastu pani aluse nende kollektsioonile, mis on Eestis kui mitte öelda kogu maailmas ainulaadne. Ühtlasi avaldasid mehed, et juuni alguses on plaanis korraldada ka bussifestival ja lubada linnarahval ka uunikumbusse vaadata ja katsuda.