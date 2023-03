SÕJAPÄEVIK (396. päev) | Putin nuriseb, et Ukraina veab Lääne relvi rindele salamisi ja öö varjus

Konkreetseid lennumasinaid on vähe kasutatud, kuid neli kopterit on läbinud moderniseerimise, teatas BBC. Annetuse hind on umbes 30 miljonit dollarit. Põhja-Makedoonia kaitsevõime ei kannata, sest see kavatseb nagunii osta uusi Lääne koptereid ja Ukrainale antavate kasutusiga jõuaks peagi lõpule.