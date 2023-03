Suurpangad murdusid väiksemate surve all

Intressitõusuga eelmisel kevadel alustanud Bigbanki juht Jonna Pechter kuulutas talve hakul, et iga pank peaks klientidele tähtajalistelt hoiustelt pakkuma Euriboriga sarnast tootlust. „Eesti inimesed on juba aastaid kestnud ebaõiglast praktikat vaikselt talunud. Minu meelest on see põhimõtteline asi – kui raha laenamisel on olemas nii-öelda hulgihind, siis vähemalt sinna lähedale peaks olema ka kliendile tehtav pakkumine,“ rõhutab Pechter.