SÕJAPÄEVIK (399. päev) | Murekoht Avdijivka ja Vene ohvitserkonna ebainimlikkus naissõdurite vastu

Erinevalt Bahmutist, mille kangekaelne kaitsmine Ukraina vägede poolt tekitab militaarekspertide seas suuri vaidlusi – Bahmutil puudub strateegiline tähtsus, mistõttu võib oletada, et asi on lihtsalt põhimõttes või sümbolväärtuses –, siis Avdijivkal on Ukraina vägede kaitseliinis oluline koht.