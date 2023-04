SEADUS ON NÕRKADELE! Toidukuller sõidab mööda kõnniteed, kuigi autotee tema kõrval on täiesti tühi ja sõidukõlbulik. Sõidutee ei sobi talle, sest see on ühesuunaline lõik ja ta liigub vastassuunas.

FOTO: Kuldnokk Zirk | Eesti Ekspress