Ministri vastulöök: Eesti Energia juhid võivad ilma jääda sadadest tuhandetest eurodest

Veel on juhatuse liikmetel tasu oodata konkurentsipiirangu eest - seda makstakse, et konkurentide juurde üle ei hüpataks. Seaduse järgi saab seda maksta kuni 12 kuu eest ning Ekspressile teadaolevalt on see ka plaanis olnud. See tähendaks Sutterile summat pea 300 000 eurot, teistele 200 000 euro kanti. Ka selle kestuse soovitab minister üle vaadata.