Kümneaastane Moskva koolitüdruk Varja Galkina sattus oma õpetajatega konflikti läinud aasta algul. Nood märkasid, et tütarlaps jätab vahele patriotismitunde, mis äsja õppekavasse lisati. Siis leiti, et tüdruku WhatsAppi profiilipildiks on Ukraina sümbol. Varja õppis hästi, seetõttu ei osanud ema midagi karta, kuni koolist saabus telefonikõne, et politseinikud pidasid tütre kinni.