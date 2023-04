SÕJAPÄEVIK (402. päev) | Putini ootamatu ülestunnistus

Esimene aprill on küll naljapäev, kuid see, et Venemaast sai täna ÜRO julgeolekunõukogu eesistujariik, pole paraku nali. Julgeolekunõukogu eesistumine roteerub selle 15 liikme vahel ja viimati oli Venemaa selles rollis veebruaris 2022 ehk ajal, mil alustas täiemahulist sõda Ukraina vastu.