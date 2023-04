SÕJAPÄEVIK (403. päev) | Krimmis jagatakse sõjaväelastele tasuta maad nagu Eestis vabadussõja ajal

Kolme kuuga on Krimmi okupatsioonivõimude ehitus- ja arhitektuuriministeeriumis välja mõõdetud suurepärase asukohaga krundid neljas Musta mere äärses piirkonnas. Kuna 1. aprill langes nädalavahetusele, siis selgub alates homsest, kuidas jagatakse krunte, mille suurus peab olema vähemalt kuus sajandikku hektarist.

Taotluse maatüki saamiseks on juba esitanud ligi 3000 Krimmist pärit sõjaväelast. „Maatükke hakkab jagama arvuti vastavalt avalduste laekumise järjekorrale,“ öeldakse Krimmi nukuvalitsuse teates, mille eesmärk on ilmselt ennetada süüdistusi kruntide jagamisega kaasnevas korruptsioonis.

Õigus maad saada on Krimmis elavatel lahingutegevuse „veteranidel ja invaliididel“. „Sõjaväelase hukkumise korral võivad maatüki saada tema pereliikmed,“ ütleb Krimmi nukuparlamendi otsus.

Okupatsioonivõimud on eraldanud 240 miljonit rubla ehk ligi 3 miljonit eurot maatükkide juurde viivate elektri-, vee- ja kanalisatsioonitaristu väljaehitamiseks. Mõne allika vältel võidakse tulevikus sõjaväelastele jagada ka Ukraina oligarhidelt Krimmis konfiskeeritud maad.

Nädal pärast Putini visiiti lasti õhku Mariupoli politseiülema auto

Olen okupeeritud Ukraina aladel loodud okupatsioonijõudude ametlikke ühismeediakanaleid jälginud sõja algusest. Valdavalt rõkkavad need rõõmust Venemaa edusammude üle ning üritavad tõestada ukrainlaste Kremli-meelsust, ent aeg-ajalt pakuvad üllatavaid näiteid selle kohta, mis tagalas tegelikult toimub. Samuti kirjeldavad need ühismeediakanalid ilmekalt, millise infoga loodetakse okupatsiooni all elavate ukrainlaste meelsust muuta.