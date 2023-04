Lõppenud talv tõi Läänemerre liiga vähe värsket vett

Läänemere tervisele on veevahetus Põhjamerega tähtis, et vabaneda liigsetest toitainetest vees (mis omakorda põhjustavad vetikate vohamist) ja suurendada soolasisaldust. Soolane vesi aitab tõsta hapnikutaset vee sügavamates kihtides, see ennetab „surnud tsoonide“ teket meres.