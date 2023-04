Seadus lubab nimesid kokku sulatada. Rõivast ja Värgist saaks siis Rõivasärk, Värrõivas või Rõrk

Saksamaa rohelised on teinud ettepaneku lubada perekonnanimede sulatamist ka Saksamaal.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna nõunik Ulvi Klaar ütleb, et Eestis pole nimede sulandamise juhtumeid ette tulnud. „Nn sulandatud nime saab anda vabalt valitud perekonnanimena, kui sellel ei ole nimeseaduse piiranguid,“ selgitas Klaar. See tähendab, et nimi vastab eesti keelekasutusele, sellel ei ole liiga vähest (alla 29) ega liiga laialdast (üle 500) kasutust.