Tippjuht: sookvootide teema on ebamugav, aga me ei pääse sellest. Eesti peab võrdsema ühiskonna loomiseks gaasi vajutama

Naisjuhid ja juhid

Juhtivatel ametikohtadel on naisi vähe ja mängureeglid on pigem kehtestatud edukate meeste poolt. See on nii ka mujal maailmas, ent on riike, kus olukord jõudsalt paraneb. Eestis kasvab naiste hulk ettevõtete juhtkondades sama visalt kui riigi poliitilises juhtkonnas. Miks? Sest riikides, kus saadakse kiiremini tulemusi, on sellega süsteemselt ja kaua tegeletud. Tegeletakse aga seepärast, et mõistetakse – sooliselt üheülbalised esindusorganid näevad riigivalitsemist läbi oma prisma. Mehel on keeruline näha maailma naise silmadega ja vastupidi.