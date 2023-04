SÕJAPÄEVIK (405. päev) | Venelased on valmistunud. Ukraina järgmine vasturünnak peab tulema hoopis teistsugune

Soomest sai täna NATO 31. liikmesriik – palju õnne neile! Kui Putin on korduvalt väljendanud äärmist pahameelt NATO laienemise pärast Venemaa piirideni, siis tänasest muutus see piir Putini enda alustatud Ukraina sõja tõttu kaks korda pikemaks – nimelt on Venemaa ja Soome vahelise idapiiri ulatus koguni 1340 kilomeetrit. Seni jagas Venemaa NATO liikmesriikidega 1215 kilomeetri pikkust piirijoont.

Ka Briti kaitseminister James Cleverly kommenteeris, et Soome liitumine NATOga on Putini agressiivse poliitika ja Ukraina vastu korraldatud ebaseadusliku rünnaku otsene tagajärg. Kremli esindajad seevastu jätkasid tavapärase hirmukülviga. Putini kõneisik Dmitri Peskov ütles, et Soome NATO-liikmesus ähvardab Venemaa julgeolekut ning sunnib kasutusele võtma vastumeetmed. Kaitseminister Sergei Šoigu sõnul suurendab aga Soome astumine NATOsse konfliktiriski Venemaaga. Asevälisminister Aleksandr Gruško lubas, et vastukäiguna suurendab Venemaa oma vägede kohalolekut Soome piiri lähedal.