Ka Prigožin maksab Peterburi kohvikuplahvatuses viga saanud Eesti putinistile valuraha

ISETEKKELINE MÄLESTUSMÄRK: Peterburis on tekkinud plahvatuses hukkunud Vladlen Tatarski mälestuseks hukkumispaiga ette mälestusmärk, inimesed on toonud sündmuspaigale lilli ja asetanud ühe tänavaposti ette hukkunud blogija pildi.

Eile hilisõhtul (5. aprill – EE) teatas eraarmee Wagner juht Jevgeni Prigožin ühismeedias, et on alustanud väljamaksete tegemist kõigile 43 inimesele, kes möödunud pühapäeval Vene sõjablogijale tehtud atentaadi ajal vigastada said.