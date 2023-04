Koalitsioonileping ja ministriportfellide jaotus saab väga tõenäoliselt selgeks laupäeva ennelõunal. On mitmeid märke, et võimulepe hakkab põhjustama parajat tormi. Riigi rahanduslik seis on selline, et kui uus valitsus ei taha puudujääki veel süvendada, on maksumuudatused sisuliselt vältimatud.