Esmalt meenutame, et praegu Bahmuti ja Avdiijivka ümbruses toimuv peaks ikka veel olema Vene sõjaväe suur pealetung, mis algas eelmise aasta lõpus. Tulemused on, nagu need on – kesised. Mehi ja tehnikat on hukutatud kõvasti, aga mingit nimetamisväärset maa-alade hõivamist pole toimunud.