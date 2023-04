„Valija mälu on lühike ja võib-olla kõik inimesed ei mäletagi, et viimase majanduskriisi ajal tõstsime käibemaksu 18% pealt 20% peale. Reformierakond lubas tol hetkel, et see on ajutine. Mul on suur rõõm öelda, et nüüd lõpuks lahendasime selle hirmsa ebaõigluse ära ning see ajutine meede kaob ning maks tõuseb 22% peale!