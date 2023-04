Metsik Lääs saab lõpu: riigid tõmbavad tõuksianarhiale päitseid pähe, ka Eesti uljaspäid ootavad uued karmimad seadused

Õnnetused elektritõukeratastega on teinud korrakaitsjad ja meedikud murelikuks. Kõrghooajal vajab traumapunktis korraga abi 10–12 elektritõukerattaõnnetuses osalenut. Kõige raskemas olukorras on need, kes on sõitnud koos lapsega. Õnnetuse hetkel saab laps kõigepealt lenksuga löögi kõhtu ja seejärel lendab lapsevanem talle selga. Sellise sõidu tagajärjeks on nii peatrauma kui ka sisemised vigastused, mis halvemal juhul võivad eluks ajaks invaliidistada või lõppeda surmaga.