„Eesti Olümpiakomitee pikaajalisemaid toetajaid on Olympic Casino, kellega esimene leping sõlmiti 1997. aastal. Selle sajandi alguses liitus spordiennustusfirma Paf, kellega just veebruarikuus sõlmisime uue, 400 000 euro suuruse toetuslepingu,“ ütles Ekspressile olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles. „Viimastel aastatel on spordiennustusfirmad veelgi jõulisemalt tulnud sporti toetama, olles sportlaste või võistkondade otsetoetaja, või ka hallide nimesponsoritena.“