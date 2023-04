SÕJAPÄEVIK (415. päev) | Vene elu nagu mängufilm – midagi „Troonide mängust“, midagi „Star Trekist“

KOSMILINE ILU: Julia Peresild valmistub stardiks orbitaalse filmistuudio poole. Aeg on 5. oktoober 2021. Et filmi linastumise päeval on sõda Ukrainas kestnud juba üle aasta, ei osanud keegi aimata. Russia Space Station

Vene sõjaväe pealetungihoog on vaibunud. Seda näitab peale luureandmete ka sotsiaalmeedia sisu analüüs. Nimelt leidus veel eelmisel kuul sotsiaalmeedias õige rohkelt Vene mobiliseeritute kaebevideoid, kus pöörduti kas Venemaa kõrgema juhtkonna või siis koduoblasti bosside poole, kurtes muu hulgas seda, et mobiliseeritud saadetakse piisava väljaõppeta ukrainlaste positsioone ründama. Fataalse tulemusega ründavale poolele. Nüüd on sellised kaebevideod muutunud haruldaseks. Ja seda mitte sellepärast, et mobiliseeritutesse on hakatud säästvamalt suhtuma, vaid ikkagi seepärast, et Vene sõjavägi on pealetungioperatsioonides teinud pausi. Kui mobiliseeritud istuvad kaitsekraavides, kui nad ei pea jooksma ukrainlaste tule alla, siis pole nagu põhjust hädaldada.