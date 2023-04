Diplomaadina töötav Carmen elab koos IT-valdkonnas töötava elukaaslasega. Nad teenivad kokku umbes 5500 eurot kätte ja ostsid aasta tagasi Kalamajja neljatoalise korteri. Nüüd on igakuine laenumakse ligi kolmandiku ehk 600 euro võrra tõusnud. „Teenime küll kahepeale hästi, aga kui tahame ka säästa, siis laste kõrvalt eriti palju raha üle ei jää,“ räägib Carmen. Neil on kaks last.